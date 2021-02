Tomanek: spadek PKB powinien wyhamować do ok. 1,5 proc. w I kwartale

W I kw. br. spadek PKB powinien wyhamować do ok. 1,5 proc. w efekcie spowolnienia spadku po stronie spożycia oraz inwestycji – prognozuje wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek. Według resortu realny jest wzrost rocznego PKB na poziomie 4 proc.

"W I kwartale br. spadek PKB powinien wyhamować do ok. 1,5 proc., co będzie efektem spowolnienia spadku zarówno po stronie spożycia, jak i inwestycji" – prognozuje, cytowany w poniedziałkowej informacji prasowej resortu, dr hab. Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. W ocenie ministerstwa "prognozy wzrostu rocznego PKB w 2021 na poziomie 4 proc. są realne".

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2020 r. spadł o 2,8 proc. rdr. wobec spadku o 1,5 proc. rdr. w III kw. 2020 r. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali spadku o 3,0 proc. rdr. w ostatnim kwartale zeszłego roku.

Odnosząc się do tych danych wiceminister Tomanek zaznaczył, że "pomimo spadku, należy docenić siłę polskiej gospodarki, która ucierpiała w wyniku pandemii zdecydowanie mniej, niż większość gospodarek UE".