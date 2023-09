Topowy prognosta spodziewa się osłabienia jena jeszcze nawet o 5 proc.

Tohru Sasaki, szef analizy japońskiego rynku w JP Morgan Chase uważa, że wartość jena będzie nadal spadać wobec dolara amerykańskiego i innych głównych walut, informuje Bloomberg.

W czwartek trzeba płacić ok. 147 JPY za dolara. Sasaki uważa, że jen osłabi się do 152 JPY za dolara jeszcze w tym roku, a w przyszłym do 155 JPY. W jego ocenie, sytuacji nie zmieniłoby w dłuższym terminie nawet spodziewane odejście w tym roku banku centralnego Japonii od polityki kontroli krzywej rentowności.

- Jen prawdopodobnie będzie jedną z najmocniej słabnących walut nawet w przyszłym roku – powiedział Sasaki, najlepiej prognozujący parę USD/JPY w minionym kwartale. – Nie wiem jak możemy wyjść z tej sytuacji – dodał.

Bloomberg zwraca uwagę, że prognozy wartości jena, przedstawione przez Sasakiego, są bardziej pesymistyczne niż oczekiwania rynku. Mediana prognoz analityków dla pary USD/JPY wskazuje, że oczekują umocnienia japońskiej waluty do 140 JPY w czwartym kwartale i 129 JPY w przyszłym roku. Były trader Banku Japonii, uczestniczący w interwencjach walutowych banku centralnego w latach 90. XX wieku rekomenduje jednak grę na słabnięcie jena wobec głównych walut.

- Ujemna stopa polityki monetarnej w Japonii prawdopodobnie pozostanie przez długi czas – powiedział Sasaki. – Być może Bank Japonii powinien podwyższyć stopę polityki bez patrzenia na negatywne skutki takiego działania dla gospodarki. To spowodowałoby jednak spadek popularności gabinetu Kishidy więc jest politycznie trudne – dodał.

Wcześniej w tym tygodniu wartość jena spadła najniżej od 10 miesięcy, co wywołało reakcję japońskiego Ministerstwa Finansów w postaci ostrzeżenia o możliwości interwencji walutowej.