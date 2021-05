Po tym jak dziennik Le Figaro napisał o relacjach francuskiego koncernu naftowego Total z oskarżanym o prześladowanie opozycji reżymem wojskowym Mjanmy, spółka wycofała reklamy z gazety, donosi AFP.

Le Figaro ujawniło, że Total zapewnia reżymowi Mjanmy pieniądze za gaz ziemny wykorzystując do ukrycia tego jeden z rajów podatkowych. Dziennik ustalił, że spółka za pośrednictwem joint venture z podporządkowanym juncie Myanmar Oil and Gas Enterprise obsługuje gazociąg biegnący z Mjanmy do Tajlandii