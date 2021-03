Towary o wartosci niemal 10 mld USD dziennie zablokowane przez wypadek w Kanale Sueskim

Zablokowanie Kanału Sueskiego, głównej wodnej przeprawy handlowej pomiędzy Europą a Azją doprowadziło do zatrzymania towarów o wartości około 9,6 mld USD każdego dnia.

Jak podaje serwis BBC, godzinowy koszt wstrzymania transportu tym szlakiem sięga 400 mln USD. Wyliczenia ekspertów firmy Lloyd’s wskazują, że wartość ruchu w kierunku zachodnim w kanale to około 5,1 mld USD, zaś we wschodnim około 4,5 mld USD.

Do blokady przeprawy doszło w miniony wtorek kiedy to ogromny kontenerowiec o wyporności 200 tys. ton, mogący przewieźć 20 tys. kontenerów utknął na mieliźnie przy południowym końcu przeprawy. Statek obsługiwany jest przez tajwańską firmę Evergreen Marine i ma długość ponad 400 m.

Prze Kanał Sueski przeprawia się około 12 proc. całości światowego handlu. Według Lloyd’s na transport kanałem oczekuje ponad 160 statków w tym 41 masowców i 24 tankowce.

Zakłada się, że w najgorszym scenariuszu pełne udrożnienie przeprawy zająć może nawet kilka tygodni. Jeśli armatorzy zmuszeni zostaną do zmiany trasy i opływania Afryki, zabierze to do dodatkowe 7 do 9 dni.