Towary wjeżdżają na Białoruś z wielogodzinnym opóźnieniem

Do 40 godzin w Koroszczynie i nawet 65 godzin w Bobrownikach – tyle musieli rano czekać kierowcy ciężarówek chcący wjechać na teren naszego wschodniego sąsiada.

Czas oczekiwania kierowców ciężarówek na odprawę na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie (woj. lubelskie) wydłużył się w niedzielę rano do 40 godzin. Na wyjazd z Polski oczekiwało 1,4 tys. tirów. Natomiast po białoruskiej stronie - na wjeździe do Polski - stało 100 pojazdów, co oznacza trzy godziny oczekiwania.

Przejście graniczne w Kuźnicy zamknięte W związku z kryzysem migracyjnym 9 listopada ub.r. zostało zamknięte do odwołania przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu. "Strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy" – podała Straż Graniczna w komunikacie. W efekcie ruch pojazdów osobowych i autokarów na granicy polsko-białoruskiej w woj. lubelskim odbywa się przez drogowe przejście graniczne w Terespolu, natomiast tiry są kierowane na towarowe przejścia graniczne w Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu. W Bobrownikach kolejka dłuższa niż w Koroszczynie Czas oczekiwania kierowców w Bobrownikach skrócił się w niedzielę rano do 65 godzin w porównaniu do 79 godzin w sobotę wieczorem, gdy kolejka mierzyła 47 km. podlaska Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała PAP rano, że w kolejce stało 1,5 tys. aut ciężarowych, a w ciągu ostatniej dwunastogodzinnej zmiany udało się odprawić na Białoruś 244 samochody, W związku z długą kolejką w miejscowości Waliły Stacja na drodze krajowej 65 do przejścia granicznego obowiązuje strefa buforowa, która ma usprawniać ruch. Kolejka tirów do tego przejścia zaczęła rosnąć na początku tygodnia. Wydłużające się przed weekendem kolejki tirów do przejść z Białorusią to w Podlaskiem typowa sytuacja od lat. Tak długie kolejki, sięgające ponad trzech dób oczekiwania, były na tym przejściu przed Bożym Narodzeniem.