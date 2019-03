Kolej zrewolucjonizowała handel z Chinami

Na rynku przewozów kolejowych Polska zyskuje na znaczeniu nie tylko jako kraj tranzytowy, ale również docelowy. Bezpośrednie połączenie naszego kraju z głównymi terminalami kolejowymi w Chinach szybko zostało okrzyknięte nowym Jedwabnym Szlakiem, a rosnące przewozy wskazują, że nie jest to określenie na wyrost.

Chiny to kraj, który od kilku dekad niemal nieprzerwanie notuje nieosiągalne dla państw Zachodu dwucyfrowe przyrosty PKB. To państwo socjalistyczne, w którym sektor prywatny wciąż rozwija się w zawrotnym tempie. O ile jeszcze dekadę temu powstające w Chinach wyroby były synonimem tanich podróbek, dziś skutecznie walczą z tym wizerunkiem. Obecnie w Chinach produkuje się i dużo, i dobrze. Chińska oferta jest olbrzymia, zróżnicowana i niezwykle konkurencyjna. Nie powinno więc dziwić, że od kilku lat obserwuje się gwałtowny przyrost importu z Państwa Środka.

Zakupy takie na pierwszy rzut oka wydają się niezwykle proste. Za pośrednictwem licznych zoptymalizowanych platform wybieramy towar, jego ilość, sposób zapłaty oraz... formę transportu.

Terminal w Małaszewiczach

A jeśli chodzi o transport, do niedawna sprawa była jasna. Do wyboru było skorzystanie z szybkiego, ale kosztownego przewozu lotniczego lub trwające kilkanaście tygodni oczekiwanie na dostawę znacznie tańszym transportem morskim. Różnice między tymi formami dostawy nie ograniczają się tylko do czasu i kosztów. Transport lotniczy siłą rzeczy ma więcej obostrzeń dotyczących niektórych substancji oraz chociażby masy i wymiarów przesyłki.

Jednak ostatnio przebojem na rynku przewozów między Europą i Chinami stał się transport kolejowy. To zrozumiałe, jeżeli wziąć pod uwagę choćby czas realizacji zlecenia - o wiele krótszy niż w transporcie morskim. Z kolei koszt jest zdecydowanie niższy, niż w przypadku transportu lotniczego. Niezwykle istotna jest także elastyczność, ponieważ w grę wchodzą zarówno pełne kontenery 40-stopowe (o masie 22-23 t netto), jak i ładunki drobnicowe. Oczywiście, przewozy w kontenerach 20-stopowych są mniej opłacalne, jednak firma BGT – lider spedycji kolejowej - znalazła sposób na rozwiązanie problemu, transportując takie właśnie kontenery jako niezwykle korzystnie wycenione ładunki drobnicowe. Ceny zaś wciąż spadają – tylko na przestrzeni ostatniego roku stawki obniżono nawet 30 proc.

Czas realizacji jest dużo krótszy niż w transporcie morskim. Jest jednak kilka czynników, które mogą sprawić, że będzie on dłuższy, niż promowane zazwyczaj 14-16 dni. Tyle rzeczywiście zajmuje przewóz kolejowy od terminala w Chinach do Małaszewicz (najpopularniejszego polskiego hubu przeładunkowego). Stamtąd kontenery przewożone są transportem drogowym do magazynów celnych w Warszawie lub Pruszkowie i tam dopiero rozformowywane – co zajmuje zwykle kolejne 2-3 dni robocze. Po upływie tego czasu i pod warunkiem posiadania wymaganej dokumentacji oraz uregulowania wszystkich należności wobec producenta towaru, można przystąpić do odprawy celnej. Ta zajmuje kolejne 1-2 dni robocze, zależnie od rodzaju towaru i złożoności odprawy – liczby kodów celnych, zapotrzebowania na dokumenty itp.

W przypadku transportów pełnokontenerowych istnieje możliwość podjęcia towaru już w Małaszewiczach. Nie ma potrzeby transportowania kontenera do Warszawy, gdyż robi się to jedynie w celu rozformowania. Skraca to czas transportu tylko nieznacznie. Należy jednak pamiętać, że gdy podejmujemy cały kontener towaru, to sam kontener jest „wypożyczony” i należy później zwrócić go na stację. Podnosi to koszt samego transportu krajowego nawet dwukrotnie. Dlatego też często, zwłaszcza w sytuacji, gdy ilość towaru transportowanego nie wypełni całego kontenera, warto zrezygnować z transportu pełnokontenerowego na rzecz drobnicy.

A jak wygląda transport kolejowy od strony chińskiej? Większość terminali kolejowych zlokalizowanych jest w Chinach centralnych, na przykład na terenie miast Wuhan, Chengdu, Chongqing, Zhengzhou, często w odległości nawet 2000 km od miejsca odbioru. Główne ośrodki produkcyjne pozostają jednak w niedalekiej odległości od portów morskich: Ningbo, Shenzhen, Guangzhou czy Szanghaju. Przewoźnicy chińscy opracowali już metody obniżenia kosztów transportu do terminali, dzięki czemu nie odbijają się one negatywnie na finalnej cenie przewozu, jednak kwestia czasu dostawy pozostaje bardzo istotna. Z zasady należy założyć czas transportu do terminala na około 4 dni. W przypadku ładunków drobnicowych towar musi być dostarczony na stację co najmniej 3 dni przed odjazdem pociągu, by pozwolić na przeprowadzenie odprawy eksportowej oraz wykonanie czynności załadunkowych. Oznacza to, że towar musi być odebrany od producenta przynajmniej 7 dni przed planowaną datą wyjazdu pociągu.

- Cała procedura może wydawać się skomplikowana i kłopotliwa, jednak mnogość przewoźników i agentów w Chinach pozwala nam na wybranie rozwiązania najbardziej satysfakcjonującego dla klienta. Różne stacje oferują różne terminy wyjazdów, jednak mając na uwadze dużą liczbę dostępnych rozwiązań można przyjąć, że pociągi do Europy wyjeżdżają codziennie - mówi Emilia Rogalska, kierownik ds. przewozów multimodalnych w BGT.

Terminal w Małaszewiczach

Aby jeszcze bardziej ułatwić proces, wielu spedytorów oferuje usługę door-to-door. Obejmuje ona nie tylko odbiór w Chinach od producenta i fracht kolejowy, ale również kompleksową odprawę celną lub dokument tranzytowy, a także dostawę do klienta. Należy jednak pamiętać, że dostarczenie dokumentów do odprawy oraz wszelkie opłaty celno-skarbowe leżą po stronie zamawiającego.

Należy jednak zachować szczególną ostrożność przy zapytaniach o realizację transportu door-to-door. Jeśli zależy nam na uzyskaniu realnej, miarodajnej wyceny, należy sprecyzować na jakich warunkach Incoterms miałby się odbyć przewóz. Jeśli zależy nam na kompleksowej usłudze transportowej poprośmy o wycenę na „EXW” wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących lokalizacji fabryki. Dzięki temu powinniśmy uzyskać kwotę, która będzie uwzględniała wszystkie koszty transportu.

Transport kolejowy, który błyskawicznie zdobył popularność doskonałym stosunkiem ceny do możliwości i czasu przewozu odmienił więc warunki wymiany handlowej z Chinami. Dzięki wyspecjalizowanym firmom spedycyjnym cały proces transportu jest przejrzysty i bezpieczny. Przewozy kolejowe można więc bez przesady określić mianem złotego środka, bowiem łączą one zalety transportu lotniczego i morskiego nie powielając ich wad. Wiele wskazuje więc na to, że dzięki niemu w niedalekiej przyszłości Polska stanie się kluczowym punktem na mapie Jedwabnego Szlaku XXI wieku.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗