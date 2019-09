Transport nie lubi niepewności

Narastające wątpliwości i brak pewności co do rozwoju sytuacji międzynarodowej budzą niepokój eksporterów, prowadząc do spowalniania tempa produkcji i wyhamowując, trwające niemal dekadę, wzrosty wolumenów ładunków.

Nawet jeśli wcześniej nie było to zupełnie jasne, to w pierwszej połowie br. stało się całkowicie oczywiste, że biznes nie lubi niepewności. Piętrzące się pytania dotyczące ważnych kwestii międzynarodowych zwiększyły wątpliwości i utrudniły ocenę sytuacji przy zawieraniu kontraktów handlowych, wpływając w konsekwencji na statystyki ładunków lotniczych i morskich. Chociaż aktywność w drugim kwartale zaowocowała umiarkowanym wzrostem, było to jednak spowolnienie po dekadzie stałego wzrostu — spowolnienie, które może trwać do roku 2020.