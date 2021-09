Różnice w trendach inflacyjnych powodują, że Europejski Bank Centralny (EBC) nie znajduje się w tej samej sytuacji co Fed jeśli idzie o wygaszanie wsparcia monetarnego, uważa Jean-Claude Trichet, były szef EBC.

Trichet, który kierował EBC w latach 2003-2011, widzi możliwość podjęcia w czwartek przez Radę Prezesów decyzji o zmniejszeniu zakupów obligacji. Nie spodziewa się jednak pójścia EBC śladem Fed, który zamierza rozpocząć w tym roku całkowite wygaszenie stymulacji.

Jean-Claude Trichet, fot. Bloomberg

- Wydaje mi się, że jesteśmy w różnych wszechświatach, w USA i Europie. W USA jest zobowiązanie do kupowania za dokładnie tą samą kwotę co miesiąc, to jednoznaczne. Redukowanie zatem oznacza coś konkretnego. W Europie jest pod tym względem elastyczność – powiedział Trichet.

Były szef EBC przekonuje także, że presje inflacyjne w USA i Europie nie są takie same, szczególnie jeśli popatrzeć na nie bez uwzględniania cen energii i żywności.

- Moim zdaniem, w Europie nie mamy wciąż do czynienia z inflacją bazową na poziomie, który byłby alarmujący – powiedział Trichet. – Bez względu na to, jaką decyzję podejmą, to można się cieszyć tym, że europejska gospodarka rośnie szybciej niż oczekiwano – dodał.