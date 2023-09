Trudna sztuka zarządzania dokumentami i raportowania danych

Wraz z postępującą automatyzacją w obszarze usług prawniczych pojawiają się nowe rozwiązania informatyczne umożliwiające usprawnienie zarządzania dokumentami. Systemy te pomagają w komunikacji między członkami zespołu pracującymi na tym samym dokumencie, umożliwiają wypracowanie jednolitych wzorów, a nawet kreują i zawierają proste umowy.

Magdalena Kasiarz Partnerka EY Law Żaden system, nawet oparty na AI nie zastąpi prawnika. To w przeważającej mierze od zespołu prawnego będzie zależeć czy przestrzegane są zasady zarządzania dokumentami przyjęte w przedsiębiorstwie i czy korzystają oni z systemu, który został do tego celu wdrożony.

Justyna Wilczyńska-Baraniak, Partnerka EY Law Outsourcing części zadań działu prawnego nie zwalnia z konieczności zarządzania dokumentami prawnymi w przedsiębiorstwie, ale może w znaczącym zakresie uprościć wymogi, jakie musi spełniać ten system.

Korzyść z ich stosowania wydaje się oczywista. Jest jednak wiele czynników, które powodują, że nadal systemy zarządzania skupiają się przede wszystkim na archiwizowaniu i segregowaniu dokumentów, a dodatkowe funkcje, jeśli nawet są oferowane, to rzadko są w pełni wykorzystywane.

O czym warto pamiętać decydując się na wybór narzędzia do zarządzania dokumentami

1. Problem ludzki i AI

Żaden system, nawet oparty na AI nie zastąpi prawnika. To w przeważającej mierze od zespołu prawnego będzie zależeć czy przestrzegane są zasady zarządzania dokumentami przyjęte w przedsiębiorstwie i czy korzystają oni z systemu, który został do tego celu wdrożony. Nawet jeśli system ma wysoki poziom automatyzacji dokumenty ani nie zarchiwizują, ani nie posegregują się same. Konieczne jest wykonanie dodatkowej pracy i użycie funkcji systemowych, co nie wydaje się priorytetem, bo najważniejsze w usługach prawniczych to nadal wkład merytoryczny i responsywność.

2. Więcej nie zawsze znaczy lepiej

Rozważając wdrożenie nowego narzędzia do zarządzania dokumentami, należy sprawdzić, czy ma on funkcjonalności, które będą potrzebne oraz, czy nie jest przeładowany funkcjonalnościami, które są zbyt skomplikowany, by w ogóle się nim sprawnie posługiwać. Dodatkowo, rozważając wdrożenie konkretnego systemu, który obiecuje automatyczne wyszukiwanie klauzul, czy przygotowanie wzorów dokumentów, warto sprawdzić, w jakich językach te funkcjonalności są dostępne oraz, czy obsługiwane są formaty takie jak PDF, PPT czy Excel.

3. Co z raportowaniem

W związku z zapotrzebowaniem na informację zbiorczą na poziomie zarządczym często tworzone są osobne raporty. Istnieje wiele obszarów ryzyka związanego z taką praktyką tj. (i) dążenie do upraszczania i generalizowania, (ii) brak aktualizacji raportów do bieżącego stanu prawnego (iii) oderwanie danych zbiorczych od danych źródłowych (iv) brak szybkiego dostępu do dokumentów źródłowych.

4. Outsourcing zadań działu prawnego

Outsourcing części zadań działu prawnego nie zwalnia z konieczności zarządzania dokumentami prawnymi w przedsiębiorstwie, ale może w znaczącym zakresie uprościć wymogi, jakie musi spełniać ten system.

Przykładowo w przedsiębiorstwie, które jest najemcą dużej liczby obiektów handlowych lub biurowych przekazanie zarządzania najmami i bieżącego raportowania parametrów finansowych dotyczących wynajmowanych powierzchni zewnętrznemu podmiotowi, który wykorzystuje narzędzia do zarządzania dokumentami, może pozwolić na uniknięcie kosztów wdrażania drogiego systemu i ułatwić funkcjonowanie zespołom prawnym.

5. Bezpieczeństwo

Przy wdrażaniu nowych rozwiązań niezbędną kwestią jest przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności. Przede wszystkim trzeba pamiętać o obowiązkach wynikających z RODO. Należy być świadomym procesów i przepływu danych w swojej organizacji, biorąc pod uwagę konkretne sposoby korzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych.

Niemniej ważne jest zadbanie o odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa. Jest to dziedzina coraz bardziej istotna, o czym świadczy ilość nowych regulacji tj. NIS2, CER czy DORA. W Nowym Jorku prawnicy mają obowiązek ukończenia szkolenia z cyberbezpieczeństwa, jako część kształcenia zawodowego. W Polsce ta kwestia na razie adresowana jest przez samorządy tylko w tzw. Dobrych Praktykach.

Na podsumowanie AI Act

Wdrażając nowy system należy pamiętać o „AI Act”, czyli unijnym rozporządzeniu w sprawie sztucznej inteligencji, nad którym pracę trwają już od 2021 roku. Rozporządzenie to ma na celu ustanowić jednolite zasady klasyfikowania systemów sztucznej inteligencji według poziomu ryzyka, jakie zgodnie z rozporządzeniem będą przypisane danym systemom.

Systemom o różnych poziomach ryzyka będą towarzyszyły różne wymagania i potencjalne kary. Po przyjęciu przez Unię Europejską AI Act, firmy będą musiały przeprowadzić przegląd istniejących systemów, jak i przygotować nowe plany oraz procedury.