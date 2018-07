Trump grozi podjęciem działań przeciwko WTO

Największy na świecie wirtualny garaż

Dziś otwierają się bramy iMoto. Żeby zaparkować w nim swoje auto, wystarczy zalogować się na stronie: www.imoto. zone. Nietrudno się domyślić, że iMoto nie oferuje klasycznych miejsc parkingowych. To zupełnie nowy portal społecznościowy, ale też sklep, centrum usługowe, portal informacyjny i forum dyskusyjne. Do tego narzędzie ułatwiające zarządzanie własnymi pojazdami. System przypilnuje także dat: ubezpieczenia, przeglądów technicznych i rejestracyjnych. Założyło go dwóch wychowanych na korporacjach menedżerów. Dariusz Nabywaniec i Olaf Dąbrowski po latach spędzonych za biurkami Orange, Hilti, Netii, UPS, Lyreco i Philipa Morrisa postanowili zainwestować w swój biznes. — iMoto to nasz pomysł na zrewolucjonizowanie podejścia do dbania o auto. Ten serwis to platforma, która precyzyjnie dobierze potrzebne i najtańsze części do pojazdu, poleci rzetelnych fachowców w okolicy i zminimalizuje możliwość ubicia interesu ze złodziejami i giełdowymi bajkopisarzami — opowiada Dariusz Nabywaniec. Pionierzy iMoto jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie. — Skupia w jednym miejscu wszystko, co wiąże się z obsługą pojazdów. Od...