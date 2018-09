Trump mówi o kolejnych cłach na chińskie towary

Prezydent Donald Trump oświadczył w piątek, że ma przygotowane kolejne cła na towary importowane z Chin o wartości 267 mld USD. Wcześniej Waszyngton zagroził obłożeniem karnymi cłami towarów importowanych z Chin o wartości 200 mld USD - informuje Reuters z Air Force One.

Trump powiedział, że wprowadzenie ceł na chińskie towary warte 200 miliardów dolarów może nastąpić "bardzo szybko", przy czym zastrzegł, że "w pewnym stopniu będzie to zależeć od Chin". Następnie oświadczył, że choć przykro mu to mówić, jeśli będzie chciał, to "kolejne 267 miliardów dolarów jest gotowe do uruchomienia" w krótkim czasie. Uznał, że zmienia to sytuację.



Trump grozi ocleniem nawet całego chińskiego eksportu do USA, jeśli Pekin nie zmieni swojej polityki handlowej. Waszyngton zarzuca Pekinowi kradzież amerykańskich technologii i inne nieuczciwe praktyki handlowe, które zdaniem Trumpa przyczyniają się do olbrzymiego deficytu USA w wymianie z Chinami. W ubiegłym roku wyniósł on według amerykańskich danych 375 mld dolarów.



Pod koniec sierpnia weszły w życie zapowiedziane wcześniej 25-proc. cła amerykańskie na towary z Chin o wartości 16 mld dolarów oraz proporcjonalne cła odwetowe ze strony Chin na towary z USA.