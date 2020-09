Trump ogłosił, że chce ograniczyć relacje USA z Chinami

Prezydent Donald Trump zagroził karaniem amerykańskich firm, które będą tworzyły miejsca pracy poza krajem. Dał do zrozumienia, że te, które będą robiły interesy z Chinami, nie będą zdobywały federalnych kontraktów.

- Będziemy produkować nasze wyroby krytycznego znaczenia w Stanach Zjednoczonych, stworzymy zachęty podatkowe dla produkcji „made in America” i sprowadzimy nasze miejsca pracy z powrotem do USA. Nałożymy cła na spółki, które opuściły Amerykę, by tworzyć miejsca pracy w Chinach i innych krajach – ogłosił Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu.

Prezydent USA zapowiedział, że amerykańskie firmy, które nie chcą produkować w USA, powinny płacić duże podatki za wytwarzanie wyrobów poza krajem i sprowadzanie ich do niego. - Nie pozwolimy, aby federalne kontrakty dostawały firmy, które produkują w Chinach i będziemy rozliczali Chiny za pozwolenie wirusowi na rozprzestrzenienie się po świecie – powiedział Trump. Przypomniał o swojej niedawnej deklaracji rozdzielenie gospodarek USA i Chin, co według komentatorów jest marzeniem „jastrzębi” z otoczenia amerykańskiego prezydenta. - To może być rozdzielenie lub nałożenie wielkich ceł na Chiny, co już zrobiłem – powiedział Trump. – Zakończymy naszą zależność od Chin, bo nie możemy polegać na Chinach i nie chcemy, aby budowały swoją armię, tak jak to robią obecnie, za nasze pieniądze – dodał. W związku ze zbliżającymi się wyborami, ubiegający się o reelekcję prezydent przypomniał, że jeśli jego rywal wygra, „wygrają Chiny, bo Chiny będą posiadały ten kraj”.

