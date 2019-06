Trump otwarty na monumentalną umowę handlową

Jesteśmy otwarci na uczciwą umowę handlową z Chinami; możemy zrobić coś prawdziwie monumentalnego – powiedział w sobotę prezydent USA Donald Trump na początku dwustronnego spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w kuluarach szczytu G20 w japońskiej Osace.

Spotkanie przywódców dwóch największych gospodarek świata rodzi nadzieje na złagodzenie napięć w dwustronnych stosunkach i wznowienie negocjacji w sprawie toczonej przez oba kraje wojny handlowej, która według ekspertów zagraża wzrostowi globalnej gospodarki.

Xi rozpoczął spotkanie od przypomnienia o „dyplomacji pingpongowej”, od której prawie 50 lat temu rozpoczął się proces normalizacji stosunków chińsko-amerykańskich. Ocenił, że „współpraca i dialog są lepsze niż konfrontacja” i dodał, że jest gotowy na wymianę zdań w sprawie kierunku rozwoju dwustronnych relacji.

Rokowania handlowe pomiędzy obu krajami załamały się w maju, gdy Trump oskarżył Pekin o próby wycofania się z uzgodnionych wcześniej zapisów umowy handlowej. Amerykański prezydent podwyższył wówczas karne cła na część chińskich towarów i zapowiedział kolejne taryfy.

„Sądzę, że byliśmy bardzo blisko, a potem coś się stało i trochę się oddaliliśmy, a teraz trochę się zbliżamy (…) Ale byłoby wiekopomne, gdybyśmy mogli zawrzeć uczciwą umowę handlową. Jesteśmy na to całkowicie otwarci i wy jesteście na to całkowicie otwarci” - powiedział Trump na początku spotkania, w którym oprócz przywódców uczestniczą ich doradcy i urzędnicy.

„Myślę, że to będzie bardzo produktywne spotkanie i myślę, że możemy (…) zrobić coś, co naprawdę będzie monumentalne” - dodał amerykański prezydent.

Od wyniku spotkania Trumpa z Xi będzie zależało, czy USA nałożą karne cła na chińskie produkty warte 300 mld dolarów rocznie – poinformował niedawno doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow.

Hongkoński dziennik „South China Morning Post” podawał, powołując się na anonimowe źródła w Waszyngtonie i Pekinie, że oba kraje uzgodniły tymczasowe wstrzymanie wprowadzania nowych ceł, w czasie którego prowadzone będą dalsze negocjacje w sprawie umowy handlowej.

Od blisko roku USA nakładają karne cła na chiński eksport, by zmusić Chiny do zmiany ich polityki handlowej i gospodarczej, na co ChRL odpowiada taryfami odwetowymi. Waszyngton zarzuca Pekinowi m.in. nieuczciwe dotacje do przemysłu, wymuszanie transferu technologii od amerykańskich firm i brak wzajemności w kwestii dostępu do rynku.