Trump przejmuje stery

Nowy tydzień rozpoczyna się w dobrych nastrojach po tym jak amerykański prezydent podjął działania zmierzające do zaimplementowania kolejnego pakietu fiskalnego mimo, ze Republikanie z Demokratami nie potrafili jeszcze dojść do porozumienia.

Jest to dowodem w determinacji do zapewnienia dodatkowych środków Amerykanom. Steven Mnuchin oświadczył, że jest on wciąż gotowy na kontynuowanie rozmów, podczas gdy Nancy Pelosi ze strony Demokratów wyraziła nadzieję, że rozmowy z Biały Domem w niedługim czasie się zakończą. Lepsze od oczekiwań okazały się także lipcowe dane z rynku pracy, co jest dowodem, ograniczonego przełożenia wzrostu zachorowań w USA na poziom aktywności gospodarczej. Sesja na Starym Kontynencie rozpoczyna się w kolorze zielonym, a notowania kontraktu terminowego na S&P 500 dalej pną się na północ dobijając do 3350 pkt.



Na rynku walutowym zmienność na początku tygodnia nie jest duża. Lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy poprawiły sentyment wobec dolara. Kurs EURUSD spadł poniżej 1.18, niemniej jednak w dalszym ciągu pozostaje w okolicy 2-letnich maksimów. Dalszej aprecjacji amerykańskiej waluty nie sprzyja również utrzymujący się popyt na ryzyko, a pierwsze wsparcie zlokalizowane jest już w okolicach 1.17. W Stanach Zjednoczonych liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 przekroczyła już 5 mln. Choć ostanie dane okazały się pozytywne dla dolara, to jednak duże zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się pandemii powinny utrudniać jego dalszą aprecjację. Jeśliby negocjacje dotyczące czwartego pakietu fiskalnego zakończyły się w niedługim czasie, szala mogłaby się przeważyć na korzyść USD. Odbicie dolara skłoniło część uczestników rynku do realizacji zysków na rynku złota, gdzie notowania osunęły się w kierunku 2030 USD za uncję. Środowisko dla wzrostu cen żółtego metalu jest cały czas sprzyjające i każda przydarzająca się korekta może być wykorzystywana do wchodzenia na długo na ten rynek. Oprócz odbicia USD większą korektę mogłoby jeszcze wywołać potencjalnie tąpnięcie na rynku akcyjnym podobnie jak to miło miejsce w marcu, kiedy ucieczce od ryzyka towarzyszył spadek notował złota. Obecnie największym zagrożeniem dla rynków wydają się być amerykańsko-chińskie relacje, które w każdej chwili mogą się zaognić. Wydaje się, że z gospodarczego punktu widzenia świat powoli oswaja się z pandemią, bowiem poprawa aktywności cały czas jest kontynuowana.