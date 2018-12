Trump przewiduje, że ustawa budżetowa nie zostanie przyjęta przez Senat

Prezydent Donald Trump powiedział w piątek, że prowizorium budżetowe uchwalone przez Izbę Reprezentantów i przewidujące środki na budowę muru na granicy USA z Meksykiem nie zostanie raczej zaakceptowane przez Senat, a więc prawdopodobne jest zawieszenie rządu.

Prezydent rozmawiał z dziennikarzami w Białym Domu w piątek; jednocześnie w Senacie rozpoczęła się debata nad tymczasową ustawą przyjętą dzień wcześniej przez Izbę Reprezentantów.

W czwartek, przed głosowaniem w izbie niższej, Trump zapowiedział, że nie podpisze prowizorium budżetowego, jeśli nie będzie ono przewidywało wyasygnowania 5 mld dol. na budowę muru.

Izba Reprezentantów, gdzie Republikanie mają większość do końca roku, uchwaliła więc w czwartek wieczorem ustawę przewidującą finansowanie części rządu do 8 lutego i zawierającą klauzulę, która przewiduje wyasygnowanie 5 mld dol. na budowę muru.

Demokraci zapowiedzieli, że nie zaaprobują takiego prowizorium; Republikanie w stuosobowym Senacie mają obecnie przewagę zaledwie dwóch głosów. Tymczasem do przyjęcia ustawy budżetowej wymagana jest kwalifikowana większość, przynajmniej 60 głosów w Senacie, co oznacza, że jest coraz bardziej prawdopodobne, iż w piątek o północy dojdzie do częściowego zawieszenia rządu i instytucji federalnych (shutdown).

Republikański senator Bob Corker powiedział, że "jest to matematycznie niemożliwe", by ustawa w obecnym kształcie została przyjęta przez Senat, toteż głosowanie może zostać opóźnione, aby senatorowie mogli podjąć negocjacje w sprawie budżetowego kompromisu.

W zeszłym tygodniu Trump powiedział po spotkaniu z przywódcami Demokratów w Kongresie, że jeśli w budżecie nie znajdą się środki na budowę muru, to on "z dumą" doprowadzi do zawieszenia działalności rządu, nie podpisując ustawy budżetowej.