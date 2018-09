Trump spiera się z szefem największej federacji związków zawodowych w USA

Powiedz „tak” w dowolnym miejscu na Ziemi

Ślubu nie trzeba planować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, można go zorganizować niemal w każdej chwili. Co więcej, można zamówić sobie dobrą pogodę o każdej porze roku, a ta z dużym prawdopodobieństwem się sprawdzi. Jak to możliwe? Odpowiedzią jest ślub za granicą, w najpiękniejszych zakątkach Ziemi. Do takiej scenerii powiedzenia sobie „tak” przekonuje Krystyna Konarzewska, pasjonatka podróży i pomysłodawczyni projektu Romantic Travel. Stworzyli know-how Na rynku turystycznym Krystyna Konarzewska działa już ponad 24 lata. Zaczynała od zwykłego biura podróży. — Początkowo zajmowaliśmy się tylko wycieczkami po Europie, później rozwinęliśmy się także w kierunku krajów egzotycznych, takich jak Hawaje, Jamajka, Sri Lanka, Bali, Tajlandia, Mauritius, Dominikana itp. Pomysł ze ślubami zagranicznymi zrodził się kilkanaście lat temu — wspomina właścicielka Romantic Travel. Wówczas jeszcze prawie nikt w Polsce nie miał tego w ofercie, zatem temat trzeba było zbadać od podstaw. Opracowanie know-how generowało koszty, ale przede wszystkim było czasochłonne. Sprawdzić trzeba było zwłaszcza dwa aspekty — dokumenty...