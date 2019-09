Prezydent Donald Trump chce, aby Fed zrobił to, co inne banki centralne rozwiniętych gospodarek, obniżył stopy procentowe nawet do ujemnych wartości, donosi Reuters.

Trump napisał na Twitterze, że USA mają „świetną walutę, siłę i bilans... USA powinny zawsze płacić najniższą stopę. Nie ma inflacji!”.



- To tylko naiwność Jay'a Powella i Rezerwy Federalnej nie pozwala nam zrobić tego, co inne kraje już zrobiły – twierdzi prezydent USA.

Trump od dawna wzywa Fed do obniżania stopy procentowej i oskarża bank centralny i jego szefa o nie dość szybkie tempo luzowania polityki pieniężnej, co według prezydenta jest niezbędne do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego USA. W środowych wpisach na Twitterze Trump ponowił atak na Fed i jego szefa. - Jedyna taka okazja w życiu, a my ją tracimy z powodu „tępaków” - napisał.

