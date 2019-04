Trump zapowiada wycofanie się USA z traktatu o handlu bronią

Prezydent Donald Trump zapowiedział w piątek, że Stany Zjednoczone wycofają się z międzynarodowego traktatu o handlu bronią, który w imieniu USA podpisał jego poprzednik Barack Obama.

"Wycofujemy nasz podpis. Prześlę prośbę do Senatu, by porzucił proces ratyfikacji" - zadeklarował Trump w Indianapolis na zjeździe Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego (NRA), wpływowej organizacji lobbującej na rzecz utrzymania prawa do posiadania broni.

Negocjowany pod auspicjami ONZ traktat o handlu bronią (ATT) został przyjęty w 2013 r., a wszedł w życie w grudniu 2014 r. Reguluje on międzynarodowy handel bronią konwencjonalną, a jednym z jego celów jest większa przejrzystość w obrocie bronią, tak aby nie trafiała ona w ręce dyktatorów łamiących prawa człowieka bądź terrorystów.

Biuro ONZ ds. Rozbrojenia przekonywało, że ATT nie zmienia w żaden sposób krajowych regulacji ws. posiadania broni ani nie zakazuje sprzedaży żadnego jej typu, jednak w USA sprawa budziła spore kontrowersje. NRA jest przeciwna traktatowi, gdyż wymaga on zbierania danych o końcowych nabywcach broni, co w jej ocenie jest pośrednim ograniczaniem prawa do posiadania broni.

Stany Zjednoczone - które są największym na świecie eksporterem broni - podpisały traktat, ale jak do tej pory Senat go nie ratyfikował. Trump dodał, że niedługo ONZ otrzyma formalną notę o wycofaniu się USA z traktatu.

ATT podpisało i ratyfikowało 101 państw (w tym wszystkie państwa członkowskie UE), a kolejnych 29 - w tym Stany Zjednoczone - podpisało, ale jeszcze go nie ratyfikowało. Wśród państw, które w ogóle nie są stronami traktatu, znajdują się m.in. Rosja, Chiny, Arabia Saudyjska, Iran, Korea Północna, ale też Kanada.

Traktat o handlu bronią to kolejna umowa międzynarodowa, z której Stany Zjednoczone wycofały się po objęciu władzy przez Donalda Trumpa. Wcześniej wypowiedziały one paryskie porozumienie klimatyczne, umowę nuklearną z Iranem, zrezygnowały z ratyfikacji umowy o Partnerstwie Transpacyficznym (TPP) oraz zmusiły Meksyk i Kanadę do zastąpienia Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA) nową umową.