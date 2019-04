Trwa boom na rynku funduszy private equity

Branża private equity ma za sobą kolejny rekordowy rok – rośnie wartość inwestycji, wyceny spółek utrzymują się na najwyższym w historii poziomie a inwestorzy coraz więcej środków powierzają funduszom. O tym, czy utrzyma się boom na rynku, jak spowolnienie gospodarcze wpłynie na poziom inwestycji i jakie branże będą cieszyć największym zainteresowaniem funduszy rozmawiają Jacek Poświata, partner zarządzający firmy doradczej Bain & Company Poland/CEE, oraz Paweł Szreder, manager w warszawskim biurze Bain.

Łukasz Korycki: Dzień dobry, ze studia Pulsu Biznesu wita Państwa Łukasz Korycki, a moimi gośćmi są pan Jacek Poświata, dyrektor zarządzający w firmie doradczej Bain & Company Poland Central and Eastern Europe oraz pan Paweł Szreder, manager w firmie Bain & Company. Panowie, porozmawiajmy o rynku private equity, wielu ekspertów wieszczy spowolnienie gospodarcze. Czy Panowie zgadzają się z tą tezą i jak to ewentualnie może wpłynąć na rynek private equity.

Jacek Poświata: Pełna zgoda, wiele osób, ekonomistów różnych agencji ratingowych przewiduje spowolnienie wzrostu gospodarczego. Natomiast to co się wydarzyło przez ostatnich kilka lat na rynku private equity, nie odzwierciedla tego. Otóż trzeci rok z rzędu wartość transakcji na rynku globalnym private equity rosła. W ubiegłym roku, w 2018 wzrosła rok do roku o 10% i osiągnęła około 600 mld USD właśnie wartość wszystkich transakcji. Ilość transakcji troszkę spadła, natomiast tak jak powiedziałem, wartość wzrosła. W dużej mierze wynika to również z tego, że jest bardzo dużo tak zwanego „dry powder”, czyli pieniędzy, które inwestorzy powierzyli funduszom do wydania. I ta ilość również wzrasta, obecnie na rynku jest około dwóch bilionów dolarów tych pieniędzy do wydania przez fundusze private equity.

Łukasz Korycki: Mówimy tu globalnie. A jak sytuacja wygląda w naszym regionie? Ze szczególnym uwzględnieniem naszego rynku.

Jacek Poświata: Jeżeli chodzi o nasz region, definiowany jako Central Eastern Europe, podobnie, wartość transakcji wzrosła, ilość transakcji również. Natomiast jeżeli przejdziemy na rynek polski, to o ile ilość transakcji utrzymała się na podobnym poziomie, o tyle wartość spadła. I spadła dosyć drastycznie, około 20%. Natomiast nie należy z tego wyciągać wniosków związanych z jakimkolwiek trendem, ponieważ rynek polski charakteryzuje się tym, że jedna czy dwie duże transakcje mogą dramatycznie wpłynąć na wielkość ogólnej liczby, wartości transakcji.

Łukasz Korycki: A proszę powiedzieć w takim razie, skoro ta koniunktura w rynkach dla funduszy private equity jest wciąż taka dobra i nic nie zapowiada tutaj spowolnienia, to jakie są główne czynniki ryzyka? Mówię tutaj o takich czynnikach właśnie makroekonomicznych czy innych, które mogą tę koniunkturę zaburzyć.

Paweł Szreder: Czynników na pewno jest kilka, spowolnienie gospodarcze to jeden z nich, nie możemy o nim zapominać. Każdy z funduszy tak naprawdę uwzględnia to w swojej strategii inwestycyjnej, w każdej dyskusji, którą prowadzimy z inwestorami – ten temat się przewija. Fundusze oczywiście adresują to w pewien sposób, próbując inwestować w branżach, które są mniej cykliczne, patrząc też na konkretne aktywa, konkretne spółki pod względem tego, jak bardzo ich działalność i wyniki finansowe uzależnione są od cyklu koniunkturalnego. No i oczywiście też nie bez znaczenia jest horyzont inwestycyjny funduszy private equity, on jest relatywnie długi, może sięgać nawet 10 lat, choć średnio to jest 5 do 7 lat. I fundusze te nie mają takiej presji, jak na przykład firmy, które są na giełdzie, do tego żeby szybko podejmować konkretne działania. Więc jeżeli nawet zainwestują, w międzyczasie będzie spowolnienie gospodarcze, mogą nawet liczyć na to, że w momencie wychodzenia z inwestycji – koniunktura będzie już lepsza.

Łukasz Korycki: Wspomniał Pan o tych branżach, czy możemy mówić o jakimś podziale na branże, które mogą liczyć na większe zainteresowanie ze strony private equity? Czy możemy wymienić takie branże? Czy niekoniecznie?

Jacek Poświata: Jeżeli chodzi o branże, to na pewno były to branże bardzo ściśle związane z konsumentem. Czyli branże dóbr konsumpcyjnych, branże sieci detalicznych. To jest jeden aspekt. Drugi element to byłyby branże związane z ochroną zdrowia. I to jest w zasadzie nie tylko Polska, ale to jest bardzo ciekawy temat dla funduszy private equity w ogóle globalnie, a w naszej części świata w szczególności. To co widzimy przez ostatnie kilka lat, to jest dużo większe zainteresowanie spółkami technologicznymi czy szeroko pojętymi spółkami z branży IT, z nowych technologii. W części wynika to z tego, że fundusze private equity jednak inwestują w działające spółki, nie inwestują w start-upy, więc te spółki technologiczne, które powstały kilka lat temu, dzisiaj już mają taką wielkość, że fundusze private equity mogą być nimi zainteresowane. Więc to pewnie jest jakiś nowy aspekt. Aczkolwiek jak popatrzymy globalnie, to największy sektor stanowią dalej firmy produkcyjne. Ale to wynika trochę też ze struktury gospodarki i tych firm jest najwięcej, są największe. A jest pewnie jeszcze jeden aspekt, o którym należy wspomnieć, a więc poziom wycen. Więc dzisiaj inwestorzy, i fundusze, akceptują wyceny, które pewnie kilka lat temu nikt by nie pomyślał i by nie powiedział, że zaakceptuje ten poziom wycen. W Europie to jest w okolicach 10,7 razy EBIDTA, w Polsce te wyceny są jeszcze wyższe, więc są to bardzo, bardzo wysokie wyceny. W związku z tym ryzyko, czynnik ryzyka jest taki – jak zarobić, płacąc tak dużo, dzisiaj.

Łukasz Korycki: Dziękuję bardzo za rozmowę, pan Jacek Poświata, pan Paweł Szreder, Bain & Company Poland Central Eastern Europe.