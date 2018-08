Trzaskowski zapowiada parkingi Park & Ride

Zapowiedział budowę 20 nowych parkingów oraz rozbudowę części już istniejących.

Stworzenie 8 tys. nowych miejsc parkingowych w ramach sieci Park & Ride zaproponował kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski.

"8 tys. nowych miejsc parkingowych - (...) od tego zaczynamy mówienie o parkingach" - oświadczył Trzaskowski na sobotniej konferencji prasowej.



Według niego, rozszerzenie sieci parkingów w formule Park & Ride - czyli "parkuj i jedź" - może pomóc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych stolicy. "To jest niesłychanie istotne - dlatego, że wiemy, jak dużo samochodów wjeżdża do Warszawy każdego dnia" - dodał kandydat na prezydenta stolicy. Parkingi, na których można zostawić swoje samochody i przesiąść się na komunikację miejską, to - jak stwierdził - "ten pomysł, który musi być w Warszawie rozwijany".



"W tej chwili funkcjonuje takich parkingów 16 - to jest stanowczo za mało. My chcemy zaproponować budowę 20 nowych parkingów w formule P+R i rozbudowę niektórych parkingów istniejących" - mówił Trzaskowski.



Nowe parkingi chciałby tworzyć w miejscach, w których powstają nowe stacje metra, przy stacjach SKM oraz przy dużych węzłach przesiadkowych, np. na Targówku czy na Dworcu Południowym przy Wilanowskiej. "Tam także chcielibyśmy w formule partnerstwa państwowo-prywatnego budować całe centrale, gdzie lubie będą mogli robić zakupy, gdzie nie będzie tylko parking, ale również centra usługowe" - oświadczył Trzaskowski.



Kandydat na prezydenta Warszawy zapowiedział również współpracę z gminami ościennymi przy programie rozszerzania sieci parkingów P+R. "Także w tych gminach ościennych - np. w Błoniu czy w Wołominie - chcielibyśmy takie parkingi budować, po to, żeby również mieszkańcy gmin ościennych mogli zostawiać swoje samochody na tych parkingach i przesiadac się na komunikację miejską czy na zintegrowany transport" - powiedział Trzaskowski.