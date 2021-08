Trzeci na świecie port kontenerowy częściowo zamknięty

Po tym jak jeden z pracowników terminalu kontenerowego okazał się zarażony COVID-19 władze zdecydowały o częściowym zamknięciu do odwołania chińskiego portu Ningbo-Zhoushan.

Ograniczenie pracy trzeciego na świecie i drugiego w Chinach pod względem ruchu portu kontenerowego może zakłócić globalny handel. Odbiór i wysyłka kontenerów w terminalu Meishan, mającego 25 proc. udziału w całkowitym przeładunku portu, zostały wstrzymane w środę po tym jak jeden z jego pracowników okazał się zarażony koronawirusem, wynika z informacji opublikowanej przez władze w serwisie społecznościowym WeChat.

fot. Bloomberg

To już drugie w ostatnim czasie zamknięcie chińskiego portu z powodu wykrycia zarażenia koronawirusem. Poprzednie dotyczyło portu Yantian w Shenzhen. Eksperci wskazują, że ograniczenie działalności portu Ningbo może mieć większe negatywne skutki, m.in. z powodu rosnącego pod koniec roku ruchu wynikającego ze zbliżania się sezonu świątecznego.

- To może mieć daleko idące konsekwencje dla dostaw przed Czarnym Piątkiem i sezonem zakupów świątecznych. Kolejne 24 godziny pokażą czy doszło do większej liczby zarażeń, czy nie – powiedział Josh Brazil, wiceprezes ds. marketingu w firmie project44, zajmującej się analizą łańcuchów dostaw. – Jedną z przypadłości tego roku są endemiczne opóźnienia oraz to, że warunki mogą zmienić się niemal z dnia na dzień – dodał.

Oprócz zamknięcia terminalu Meishan prawdopodobnie spadnie tempo obsługi przez pozostałe. Port Ningbo przyjmuje obecnie tylko kontenery ze statków mających przypłynąć w ciągu dwóch dni.