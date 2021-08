Trzecie z rzędu rekordowe zamknięcie S&P 500

S&P 500 zanotował w czwartek trzeci z rzędu rekordowy wzrost. Prym wiodły akcje spółek technologicznych, ponieważ optymizm inwestorów rósł dzięki danym potwierdzającym skalę ożywienia gospodarczego. Dolar umocnił się, a rentowność obligacji skarbowych wzrosła, pisze Reuters.

Dow Jones wzrósł o 0,04 proc. do 35,499.85 pkt, S&P 500 o 0,30 proc. do 4,460.83 pkt (nowy rekord), a Nasdaq Composite o 0,35 proc. do 14,816.26 pkt.

Zwyżkowało siedem z 11 sektorów S&P 500. Najlepiej radziły sobie opieka zdrowotna (+0,76 proc.) i technologie (+0,59 proc.), a najgorzej energia (-0,49 proc.) i przemysł (-0,23 proc.).

Czwartek był dobrym dniem dla największych spółek technologicznych. Zwyżkowały m.in. Adobe (+1,33 proc.), Amazon (+0,35 proc.), Apple (+2,08 proc.), Facebook (+0,75 proc.), Google (+0,67 proc.), Microsoft (+1 proc.), Nvidia (+1,05 proc.) oraz Tesla (+2,04 proc.).

Inwestorzy z optymizmem patrzyli w szczególności na liczbę osób składających wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy, która spadła trzeci tydzień z rzędu i wyniosła 375 tys. Gorsze okazały się dane o inflacji producenckiej. Ten wskaźnik w ujęciu rocznym wzrósł o 7,8 proc.

Wolumeny obrotu spadły wraz z kończącym się bardzo owocnym sezonem wyników za drugi kwartał. Uczestnicy rynku czekają teraz na wskazówki dotyczące zmian w polityce pieniężnej, które mogą pojawić się pod koniec miesiąca po dorocznym spotkaniu Fed w Jackson Hole w stanie Wyoming.

Złoto taniało o niespełna 0,1 proc. (1,50 USD) do 1751,80 USD za uncję, zaś ropa WTI o 0,2 proc. do 69,09 USD za baryłkę. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o trzy punkty bazowe do 1,36 proc.