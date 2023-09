Trzy duże banki w Chinach zaczęły obniżać raty kredytów hipotecznych

Trzy duże państwowe banki w Chinach poinformowały w czwartek o rozpoczęciu obniżania oprocentowania udzielonych już kredytów hipotecznych, co oznacza dla spłacających je niższą ratę, donosi Reuters.

Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China i Bank of China ogłosiły w czwartek, że od 25 września oprocentowanie udzielonych kredytów hipotecznych zostanie obniżone do poziomu z momentu ich zaciągnięcia.

Pod koniec sierpnia pojawiły się informacje o zbliżającej się obniżce oprocentowania udzielonych już kredytów hipotecznych. Będą z niej mogli korzystać tylko nabywcy pierwszego mieszkania. Ostatnie dostępne dane z lipca 2021 roku pokazały, że ponad 90 proc. kredytów hipotecznych udzielonych w Chinach przeznaczonych było na kupno pierwszego mieszkania.

Obniżka oprocentowania udzielonych już kredytów hipotecznych to jedno z wielu działań podjętych przez rząd Chin w ostatnim czasie, które ma poprawić sytuację na pogrążonym w kryzysie rynku nieruchomości, a przez to stymulować wzrost całej gospodarki. Reuters przypomina, że na koniec czerwca łączna wartość mieszkaniowych kredytów hipotecznych udzielonych w Chinach wynosiła 38,6 bln juanów (5,3 bln USD), co stanowiło 17 proc. całkowitego portfela kredytowego banków.