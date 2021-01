Trzy duże chińskie firmy telekomunikacyjne, zmuszone do opuszczenia New York Stock Exchange (NYSE) przez Donalda Trumpa, zwróciły się o ponowną ocenę decyzji o usunięcia ich z nowojorskiej giełdy.

China Unicom, China Mobile i China Telecom zostały zmuszone do opuszczenia NYSE w związku z ogłoszonym przez prezydenta Donalda Trumpa w listopadzie aktem wykonawczym zakazującym Amerykanom inwestowania w spółki powiązane z chińską armią.

fot. Bloomberg

Zmiana na stanowisku prezydenta skłoniła chińskie telekomy do zwrócenie się do NYSE o ponowne rozważenie decyzji. W niemal identycznych wnioskach wskazują, że „ściśle stosują się do amerykańskiego prawa i regulacji”.

Do próby powrotu na NYSE chińskie telekomy może skłaniać wcześniejsze niezdecydowanie władz giełdy nowojorskiej. 31 grudnia 2020 roku ogłosiły, że spółki przestaną być notowane. Kilka dni później zmieniły decyzję tłumacząc to konsultacjami z regulatorami. Za kolejne kilka dni NYSE ogłosiła, że chińskie spółki nie będą jednak notowane po tym jak Departament Skarbu wydał nowe wskazówki dotyczące polecenia prezydenta.

Dostawcy indeksów giełdowych: MSCI, FTSE Russell i S&P; Dow Jones Indices usunęli w styczniu chińskie telekomy z benchmarkowych indeksów.