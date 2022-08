Trzy największe chińskie państwowe spółki, których kwity depozytowe notowane są na NYSE, poinformowały o swojej decyzji w piątek. Tak samo postanowiły także Aluminum Corp. of China i Sinopec Shanghai Petrochemical Co.

fot. Bloomberg

Bloomberg przypomina, że spór dotyczący dostępu Amerykanów do audytów chińskich spółek trwa od dwóch dekad. Agencja zwraca uwagę, że Chiny i Hong Kong to jedyne dwie jurysdykcje, które nie godzą się na inspekcje amerykańskiego Public Company Accounting Oversight Board. Uzasadniają to względami bezpieczeństwa narodowego i obawą ujawnienia poufnych informacji. W 2020 roku przyjęta w USA ustawa wyznaczyła 2024 rok jako termin dostosowania się chińskich spółek do zasad obowiązujących wszystkie inne. Bloomberg przypomina, że wyrzucenie z giełd w USA grozi ok. 300 spółkom z Chin i Hongkongu o łącznej kapitalizacji 2,4 bln USD.