TSMC nakazuje dostawcom opóźnić dostawy sprzętu do produkcji czipów

Tajwańskie TSMC poinstruowało swoich głównych dostawców, aby opóźnili dostawę sprzętu do produkcji czipów. Lider produkcji półprzewodników ma coraz mniejsze oczekiwania co do popytu - przekazał w piątek Reuters.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl