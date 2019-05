TSUE orzekł, że o VAT decyduje odbiór inwestycji

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że jeśli z umowy wynika, iż o wykonaniu pracy budowlanych decyduje podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, to dopiero z tą chwilą powstaje obowiązek podatkowy VAT, pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak podkreśla gazeta, wyrok to dobra wiadomość dla polskiej branży budowlanej, oznacza bowiem odejście od stanowiska polskiego fiskusa, którego zdaniem dla powstania obowiązku podatkowej decydujący jest moment zgłoszenia prac do odbioru. DGP przypomina, że ministerstwo finansów w tej sprawie w 2016 r. wydało nawet ogólną interpretację. Gazeta twierdzi, że teraz MF rozważa nowej interpretacji ogólnej, zgodnej ze wskazówkami Trybunału.



Obecnie, na mocy przepisów z 2014 r., fiskus twierdził, że o powstaniu obowiązku podatkowego nie decyduje rzeczywisty odbiór, ale samo przedstawienie ich przez wykonawcę do odbioru. W praktyce oznacza to, że wykonawcy mają 30 dni na wystawienie faktury i muszą w niej albo szacować podatek albo wstrzymać się do czasu odbioru inwestycji, co grozi sporem z fiskusem. W podobnych sporach - jak zauważa DGP - sądy administracyjne brały stronę fiskusa. Wraz z orzeczeniem TSUE sytuacja ta powinna się zmienić na korzyść przedsiębiorców - ocenia gazeta.