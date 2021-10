Obecnie, jednym z największych problemów dla tureckiej gospodarki jest szalejaca inflacja. W walkę z nią angażuje się sam prezydent kraju nakazując spółdzielniom rolniczym uruchomienie około 1 tys. nowych rynków rolnych w całym kraju, które mają zapewnić „odpowiednie” ceny na dobra konsumpcyjne, donosi Reuters

Jak wynika z komunikatu, bazarki mają mieć powierzchnię od 500 m2 i oferować produkty po cenach – jak zapowiedział prezydent Erdogan - „adekwatnych do budżetów obywateli”.

Roczna stopa inflacji żywności w Turcji wynosi obecnie około 30 proc., a liczona całościowo przekroczyła już 20 proc.

To nie pierwsze tego typu działania ze strony Tayyipa Erdogana, znanego z wywierania presji m.in. na turecki bank centralny. W ostatnich dniach władze monetarne zaskoczyły rynki decyzją o… obniżce stóp procentowych o 100 punktów bazowych do 18 proc. Bez wątpienia stało się to pod wpływem nacisków prezydenta, który zwolnił ostatnich trzech prezesów banku centralnego z powodu nieporozumień politycznych. Spadek wiarygodności banku centralnego, jest oceniany jako jedna z przyczyn tak wysokiej inflacji, i bardzo negatywnie odbija się na tureckiej lirze. Zeszła już ona do historycznego minimum względem dolara.

Erdogam na już doświadczenie w rozwiązywaniu spraw w podobnej formie. M.in. na początku 2019 r. – w następstwie kryzysu walutowego, który wywołał gwałtowny wzrost inflacji – rząd zmuszony został do otworzenia własnych rynków, aby bezpośrednio sprzedawać tanie warzywa i owoce, odcinając się od sprzedawców detalicznych, których oskarżał o podnoszenia cen.