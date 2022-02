Tusk: Poroszenko zwrócił się do mnie, by przekazać apel o rozszerzenie sankcji m.in. na rosyjski Bank Centralny

Lider PO i szef EPL Donald Tusk poinformował w sobotę, że były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zwrócił się do niego o przekazanie apelu o rozszerzenie sankcji na rosyjski Bank Centralny i spółki Rosatom i Rosnieft; wezwał też do powołania międzynarodowego trybunału do osądzenia Władimira Putina.

fot. Andrey Rudakov/Bloomberg