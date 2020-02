Twisto dąży do 2,5 mln klientów, na razie ma 140 tys.

Czeski fintech wspierany w Polsce przez ING Bank Śląski pokazał plany na 2020 r. Liczy, że dobije do 300 tys. klientów. Do 2024 r. chce ich mieć 2,5 mln.

Z aplikacji i karty Twisto w Polsce i w Czechach korzysta dziś przeszło 140 tys. zarejestrowanych użytkowników - wynika z komunikatu prasowego Twisto, które ogłosiło właśnie swoje plany na obecny rok. Fitech zakłada, że w tym roku ich liczba zwiększy się do 300 tys. Nowych użytkowników aplikacja poszuka w Rumunii - to kolejny kierunek ekspansji zagranicznej spółki.



- Ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej jest dla nas kluczowa. W ciągu siedmiu lat udało nam się opracować produkt, który dziś do codziennych płatności wykorzystuje ponad 140 tys. użytkowników. Czas wprowadzić ekosystem oparty na bezpiecznym i inteligentnym kredytowaniu do innych krajów – mówi Michał Smida, prezes i założyciel Twisto.



Twisto zakłada, że w 2020 r. liczba zarejestrowanych użytkowników aplikacji sięgnie 300 tys., a w 2024 r. - 2,5 miliona. W pozyskaniu klientów oprócz ekspansji zagranicznej ma pomóc „rozwój oferty”. Spółka zapowiada, że już w marcu udostępni w Polsce Google Pay i kartę wirtualną, a w kwietniu Apple Pay.



- Nie zapominamy o rozwoju produktu. Zgodnie z obietnicą, już w marcu klienci w Polsce będą mogli korzystać z Google Pay i wirtualnych kart, dzięki którym plastik nie będzie potrzebny. Niewiele później wdrożymy Apple Pay - mówi Michał Smida.



Już wkrótce użytkownicy aplikacji Twisto będą też mogli rozłożyć większy zakup na raty z pomocą kilku kliknięć.



- W tym roku będziemy wdrażać w Polsce nowoczesne produkty ratalne, tworząc w ten sposób zupełnie nowy model finansowania, w którym klient może korzystać z produktów kredytowych kiedy chce, decydując o tym przez aplikację, bez niepotrzebnych pośredników, formularzy i straty czasu - mówi Renata Salata z Twisto.

Do 2024 r. spółka planuje całkowicie zrezygnować z wydawania kart plastikowych, przechodząc na płatności kartą wirtualną i zbliżeniowe z Apple Pay i Google Pay.



Czeski fintech oferuje aplikację do codziennych płatności, połączoną z kartą wielowalutową (z kursem wymiany walut Mastercard) oraz formułę zakupowów on-line „kup teraz, zapłać później”. Na polskim rynku działa od 2018 r. Firma powstała w Czechach. Partnerem strategicznym Twisto w Polsce jest ING Bank Śląski. Wśród udziałowców są grupa ING oraz towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa.



Uwzględniając płatności internetowe w formule „kup teraz, zapłać później”, fintech obsłużył do tej pory ok. 1 mln klientów.

