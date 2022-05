Tydzień przełomu na rynkach?

Spadkowy trend dotyczy nie tylko Dow Jones. Inne znane amerykańskie indeksy giełdowe – S&P 500 oraz Nasdaq 100 – mają za sobą tylko nieznacznie krótszą serię obniżek. Spadając przez siedem tygodni z rzędu, zanotowały najgorszy okres od 21 lat, a przy tym straciły już po ponad 20 proc. w stosunku do swoich szczytów.

Oprócz giełdowych akcji przez dwa minione miesiące zdawały się tanieć również metale szlachetne czy kryptowaluty.

Ważny znak: spadło oprocentowanie obligacji

Istnieją jednak przesłanki do ew. zwrotu sytuacji i próby przerwania złej serii na kilku wspomnianych rynkach, i to już w bieżącym tygodniu. Podstawą zmiany trendu mogłoby stać się przekonanie, że inwestorzy zdyskontowali już cykl podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, zakładając, że Rezerwa Federalna ostatecznie podniesie oprocentowanie do 3,00-3,25 proc. w ciągu roku.

Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA osiągnęły swój szczyt właśnie w tym rejonie, przekraczając w pewnym momencie wartość 3,10 proc. Dziś natomiast ich oprocentowanie spadło do 2,80 proc. Wydaje się to o tyle istotne, że im niższe rentowności obligacji USA, tym akcje i inne ryzykowne aktywa mogą okazać się bardziej atrakcyjne dla inwestorów.

Oczekiwanie na środowy wieczór

W środę (25 maja br.) o godz. 20 poznamy protokół ostatniego posiedzenia FOMC, czyli organu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki pieniężnej w USA.

Może on przynieść nowe wskazówki odnośnie do planów Fed. Ale także utwierdzić inwestorów w przekonaniu o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych na wspomnianym już poziomie 3-3,25 proc. i skłonić do przepływu kapitału w stronę giełd, metali szlachetnych czy kryptowalut.