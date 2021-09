Ubezpieczyciele mogą wypłacić nawet 1 mld USD odszkodowania za uszkodzenia platform wiertniczych przez huragan w USA

Ubezpieczyciele są przygotowani do wypłaty około 1 mld USD z powodu fizycznych uszkodzeń platform wiertniczych i struktur spowodowanych huraganem Ida, który nawiedził południową część Stanów Zjednoczonych.

Ilość ropy naftowej zamkniętej przez huragan w Zatoce Meksykańskiej wzrosła do 1,7 mln baryłek dziennie produkcji morskiej, co oznacza wzrost o 240 tys. baryłek od środy.

Ida miała znaczący wpływ na operacje rafinerii w Luizjanie i produkcję w Zatoce Meksykańskiej, powodując historyczne zakłócenia w łańcuchu dostaw ropy naftowej w USA, poinformowała firma konsultingowa Wood Mackenzie zajmująca się zasobami naturalnymi.

Firma Karen Clark & Co, zajmująca się modelowaniem katastrof, oszacowała w środę straty w Stanach Zjednoczonych i na Karaibach na około 18 mld USD, podczas gdy CoreLogic spodziewał się strat spowodowanych powodziami w Luizjanie, Missisipi i Alabamie w wysokości od 6 do 9 mld USD oraz dodatkowych strat spowodowanych wiatrem w wysokości od 8 do 12 mld USD.