Uchodźcy z Ukrainy szukają pracy w Polsce

"Duży udział osób z wyższym wykształceniem i dużo chęci do podjęcia pracy – te cechy uchodźców z Ukrainy ułatwiają im od kilku miesięcy znalezienie zatrudnienia w Polsce. Widać to także w szybko rosnącej liczbie Ukraińców, którzy podjęli w Polsce pracę na podstawie nowych, uproszczonych po wybuchu wojny, przepisów" – pisze "Rz".

fot. Wojciech Matusik/Forum

Gazeta zaznacza, że według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ta liczba przekracza 290 tys.

"Poziom wykształcenia wśród ukraińskich uchodźców, który obserwujemy dziś na rynku pracy, jest dużo wyższy niż odnotowany wśród migrantów zarobkowych z Ukrainy przed wojną" – zaznacza cytowany przez "Rz" prezes agencji zatrudnienia EWL Andrzej Korkus, komentując wyniki raportu "Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Czechach i Rumunii", przygotowanego i opublikowanego w czwartek przez EWL, Fundację na rzecz Wspierania Migrantów na Rynku Pracy EWL i Studium Europy Wschodniej UW.

Raport – jak zaznacza "Rz" – jest wynikiem badania, które wiosną br. objęło łącznie 1200 osób – po 400 w każdym z trzech krajów. "Potwierdza ono, że emigrację zarobkową z Ukrainy zastąpiła emigracja wymuszona wojną" – wskazano.

"W rezultacie we wszystkich trzech krajach ponad połowa badanych uchodźców to osoby z wyższym wykształceniem. W Rumunii udział ten jest najwyższy (71 proc.) i najwyższy jest tam też odsetek wysoko wykwalifikowanych specjalistów (26 proc.), co paradoksalnie może ograniczać chęć do pracy (część specjalistów, w tym informatycy, pracuje zdalnie dla dotychczasowego pracodawcy)" – czytamy.