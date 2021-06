W kwietniu udział Afryki w indyjskim imporcie ropy naftowej wzrósł do 7-miesięcznego maksimum. Stało się tak w czasie, gdy rafinerie postanowiły kupować więcej od małych regionalnych graczy, takich jak Ghana i Kongo.

W kwietniu udział afrykańskiej ropy w indyjskim imporcie wzrósł do 16,3 proc. W tym czasie rafinerie dostarczyły ok. 4,2 mln baryłek ropy dziennie (bpd), co oznacza spadek o ok. 8,7 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem w ubiegłym roku.

Analitycy prognozują, że sytuacja epidemiczna w Indiach może sprawić, że w maju import ropy będzie mniejszy.