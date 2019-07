UE bardzo zaniepokojona irańskimi działaniami ws. wzbogacania uranu

UE jest bardzo zaniepokojona zapowiedzianymi działaniami Iranu ws. wzbogacania uranu ponad limit określony w porozumieniu nuklearnym - oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijanczicz.

Teheran ogłosił w niedzielę decyzję w kwestii wzbogacania uranu powyżej limitu z układu JCPoA, czyli porozumienia z 2015 r. zawartego pomiędzy Iranem, a USA, Rosją, Wielką Brytanią, Francją i Chinami oraz Niemcami i UE.



"Jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni zapowiedzianymi przez weekend działaniami Iranu w sprawie rozpoczęcia wzbogacania uranu ponad limit 3,76 proc. (...). W tym kontekście czekamy na informacje z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która jest jedynym niezależnym ciałem odpowiedzialnym za monitorowanie irańskich zobowiązań zgodnie z układem JCPoA" - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli Kocijanczicz.



Przypomniała, że Unia Europejska zwróciła się do Iranu o zaprzestanie wszystkich działań podważających zobowiązania wynikające z porozumienia nuklearnego. "Teraz stanowczo wzywamy Iran do zaprzestania i odwrócenia działań, które są sprzeczne ze zobowiązaniami poczynionymi w ramach JCPoA" - zaznaczyła rzeczniczka.



Jak poinformowała, unijna dyplomacja jest w kontakcie z innymi stronami porozumienia. Dodała, że w umowie są zapisy w sprawie mechanizmu rozstrzygania sporów na wypadek, gdyby jedna ze stron przestała się wywiązywać z umowy. Kocijanczicz nie chciała jednak powiedzieć, czy może zostać uruchomiona procedura odwieszania sankcji.



Z przekazanych przez nią informacji, wynika, że temat Iranu pojawi się na najbliższym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych, którzy zbiorą się w przyszły poniedziałek w Brukseli.



O tym, że Iran rozpoczyna wzbogacanie uranu powyżej poziomu ustalonego w układzie nuklearnym poinformował w niedzielę rzecznik rządu w Teheranie Ali Rabiei. Wiceszef MSZ Iranu Abbas Arakczi tłumaczył, że jego kraj podjął takie działania, ponieważ pozostali członkowie umowy nie pomogli Teheranowi w sprzedaży ropy. Ostrzegł, że jeśli taka sytuacja się utrzyma, to Iran co 60 dni będzie dalej ograniczał swoje zobowiązania wynikające z tego porozumienia.



Prezydent Donald Trump wycofał USA w 2018 roku z paktu nuklearnego z Iranem, jednak pozostałe mocarstwa, które sygnowały te umowę, chcą ją utrzymać w mocy. Jest to bardzo trudne, bo Waszyngton nałożył sankcje na Iran i grozi takimi retorsjami wszystkim krajom i podmiotom, które tych ograniczeń nie będą respektować.