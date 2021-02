UE może ulżyć City of London

Francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune powiedział, że jego zdaniem ​​UE pozwoli brytyjskiemu sektorowi finansowemu na prowadzenie interesów ze wszystkimi państwami Wspólnoty bez większych ograniczeń.

– Prawdopodobnie w połowie 2021 roku UE pozwoli na równorzędność transakcji między blokiem a Wyspami Brytyjskimi. Nie oznacza to jednak powrotu do wszystkich swobód, jakimi cieszyło się City of London przed brexitem - powiedział Clement Beaune, sekretarz stanu ds. europejskich.