Unia Europejska zdecydowała w poniedziałek, że nie przywróci ograniczeń dla przylatujących z USA tylko do koniecznych podróży pomimo przekroczenia w tym kraju granicznego poziomu zakażeń koronawirusem, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Sytuacja w USA będzie uważnie obserwowana w ciągu następnych dwóch tygodni w związku z szybko zmieniającym się stanem epidemicznym, twierdzą informatorzy agencji.

Liczba nowych przypadków zakażeń COVID-19 wzrosła w USA do ok. 270 na 100 tys. mieszkańców w okresie ostatnich 14 dni, wynika z danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Wyznaczony wcześniej przez Unię limit to 75 nowych przypadków.

Unia może przekazać tylko rekomendacje. Decyzje dotyczące ewentualnych restrykcji podejmują same kraje członkowskie. Zwykle stosowały się one do rekomendacji, choć bywało, że poszczególne kraje tego nie robiły, przypomina Bloomberg.