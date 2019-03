UE przyjęła awaryjne rozwiązania prawne na wypadek twardego brexitu

Państwa UE przyjęły we wtorek awaryjne rozwiązania prawne na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Chodzi o przepisy dotyczące przewoźników, studentów i innych korzystających z programu Erasmus, a także pracowników.

"Przyjęliśmy legislację antykryzysową na wypadek gdyby brexit przebiegał bez umowy. To jest komplementarna część działań w stosunku do tych, które podejmujemy na poziomie krajowym" - powiedział PAP i TVP Info w Brukseli minister ds. europejskich Konrad Szymański. Celem jest ograniczenie najpoważniejszych szkód spowodowanych przez brexit bez umowy, zwłaszcza w sektorach, w których perturbacje dla obywateli i przedsiębiorstw byłyby największe. "Chodzi o zabezpieczenie na poziomie europejskim dostępności do rynku usług transportowych dla polskich przewoźników, utrzymanie możliwie płynnego transportu drogowego, lotniczego i morskiego na...