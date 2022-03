UE rozważa odcięcie rosyjskich statków od unijnych portów

Państwa UE rozważają zakaz zawijania rosyjskich statków do europejskich portów - poinformowała we wtorek agencja Reutera. Byłyby to kolejne, po lotniczych, sankcje mające na celu utrudnienie rosyjskich dostaw handlowych. Swoje porty dla rosyjskich statków zamknęła już Wielka Brytania.

Jak wskazała agencja, powołując się na źródła w Brukseli, państwa Wspólnoty rozważają wprowadzenie zakazu zawijania rosyjskich statków do unijnych portów. Celem tego posunięcia jest dalsze zaostrzenie ograniczeń w ruchu morskim po zamknięciu dla Rosji przestrzeni powietrznej. "Spowodowałoby to dalsze utrudnienia w rosyjskich dostawach handlowych" - stwierdzono.