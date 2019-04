UE: Umowa na dofinansowanie gazociągu bałtyckiego podpisana

GAZ SYSTEM podpisał w poniedziałek w Brukseli umowę na dofinansowanie budowy gazociągu Baltic Pipe, dzięki któremu do Polski ma trafiać gaz z Norwegii. Wsparcie z kasy UE ma wynieść blisko 215 mln euro.

"Mieliśmy ogromną przyjemność podsumować trzyletnie negocjacje podpisaniem efektywnej, bardzo konkretnej umowy, w ramach której 1/3 środków potrzebnych na sfinansowanie gazociągu bałtyckiego (...) będzie pochodzić ze środków europejskich" - mówił dziennikarzom w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.



Poza nim w uroczystości podpisania umowy w siedzibie Komisji Europejskiej wzięli udział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, wiceszef MSZ Konrad Szymański, prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień, a także wiceprzewodniczący KE ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz oraz komisarz ds. klimatycznych i energii Miguel Arias Canete.



Baltic Pipe ma umożliwić przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Jego zdolność przesyłowa ma wynosić 10 mld m sześciennych rocznie. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku.



"To jest coś strategicznie przełomowego, bo nie tylko mamy do czynienia dzisiaj z momentem, w którym możemy powiedzieć, że za trzy lata gazociąg bałtycki powstanie. Dziękuje naszym partnerom duńskim, partnerom norweskim, z którymi dobra, profesjonalna współpraca doprowadziła nas do tego momentu. A to spowoduje, że nasze bezpieczeństwo gazowe będzie w zupełnie innym miejscu niż było 4-5 lat temu za czasów naszych poprzedników. Za czasów naszych poprzedników, kiedy próbowano podpisać umowę z Gazpromem na 25 lat" - mówił premier.



Jak podkreślił, PiS doprowadziło do zupełnie innego podejścia, w którym polityka gazowa oparta jest na innych, nierosyjskich kierunkach dostaw gazu. Wymienił w tym kontekście połączenia gazowe ze Słowacją, Czechami, Niemcami i Litwą, terminal LNG oraz gazociąg bałtycki.



"Komisarz Canete, komisarz Szefczovicz podkreślają, że to również oznacza zwiększenie bezpieczeństwa całej Europy Środkowej, a więc coś, co jest odwrotnością Nord Stream 2" - mówił premier.



Dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę ma zostać przeznaczone na realizację prac budowlanych zarówno dla gazociągu podmorskiego, łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii, jak i na rozbudowę oraz modernizację polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego.



O tym, że w budowę połączenia zostanie zainwestowane prawie 215 mln euro, KE poinformowała na początku roku. Listę projektów energetycznych, które otrzymają dofinansowanie unijne, kraje członkowskie zatwierdziły 23 stycznia. Wśród nich znalazł się duńsko-polski projekt.



"Gdy ruszaliśmy z projektem unii energetycznej ponad 4 lata temu, jednym z naszym priorytetów było zapewnienie wyższego bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. To, co osiągnęliśmy przez ostatnie 4 lata, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, również dzięki bliskiej współpracy z Polską, jest niezwykłe" - mówił w czasie uroczystości wiceszef KE.



Zdaniem prezesa GAZ-SYSTEM uzyskanie kolejnego dofinansowania potwierdza, że Baltic Pipe jest bardzo ważny nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej. "Z punktu widzenia naszego kraju połączenie gazowe między Polską a Danią ma wymiar strategiczny – jest ono potrzebne do dywersyfikacji dostaw. Jednak inwestycja jest korzystna również dla UE, której zależy na zwiększeniu wymiany handlowej i wzroście konkurencyjności europejskiego rynku gazu" – oświadczył Stępień.



Na Baltic Pipe składa się pięć elementów: połączenie systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowa trasy przesyłu gazu przez Danię, budowa tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorski gazociąg z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.



Gazociągiem Baltic Pipe od października 2022 r. będzie można sprowadzać rocznie do 10 mld m sześc. gazu ziemnego ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Łącznie z dostawami poprzez gazoport w Świnoujściu do Polski będzie mogło trafiać 16-17 mld m sześc. gazu z kierunków innych niż wschodni.