Unia Europejska przygotowuje się do rozpoczęcia działań prawnych przeciwko Wielkiej Brytanii. Chodzi o kwestie związane z Irlandią Północną, które były jednym z priorytetów umowy o wspólnym handlu. Sytuacja ma miejsce niespełna trzy miesiące po formalnym zakończeniu brexitu.

Reakcja UE jest następstwem jednostronnej decyzji Wielkiej Brytanii o opóźnieniu wdrożenia kluczowej części umowy brexitowej dotyczącej Irlandii Północnej. Mo że to skutkować nałożeniem kar finansowych na Londyn.

Zgodnie z umową brexitową, Irlandia Północna pozostała w unii celnej oraz w jednolitym rynku UE. Dzięki temu uniknięto konieczności przeprowadzania kontroli granicznych. Jednak towary dostarczane z Anglii, Szkocji i Walii do Irlandii Północnej miały podlegać weryfikacji. Idąc na ręke Londynowi, UE zgodziła się, by przepisy weszły w życie dopiero od 1 kwietnia. Tymczasem brytyjskie władze jednostronnie postanowiły przedłużyć ten okres do 1 października.

Elionas2/Pixabay

Komisja Europejska planuje określić dokładny charakter swoich działań jeszcze w poniedziałek. Może to pogorszyć i tak już napięte stosunki między obiema stronami. Ostatnie spory dotyczyły eksportu szczepionek przeciwko COVID-19 i odmowy przyznania przez Wielką Brytanię pełnych praw ambasadorowi UE w Londynie.

Umowa handlowa po brexicie, którą obie strony podpisały 24 grudnia 2020 r. wciąż nie została formalnie ratyfikowana przez UE, mimo że weszła w życie 1 stycznia 2021 r.