UE zmusi banki, by odkładały na poczet zagrożonych kredytów

Banki będą zobowiązane do odkładania funduszy na pokrycie kosztów ryzyka związanego z udzielanymi w przyszłości kredytami, które mogą być niespłacalne - uzgodnili we wtorek przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Propozycja w tej sprawie, której celem jest zmniejszenie ryzyka w sektorze bankowym, została przedstawiona przez Komisję Europejską w marcu. Zadaniem nowych przepisów jest zapobieganie akumulacji zagrożonych kredytów w bilansach banków, co było problemem po kryzysie, który rozpoczął się dekadę temu.



"W ostatnich latach intensywnie pracowaliśmy, aby ograniczyć ryzyko i wzmocnić odporność europejskiego sektora bankowego. Dzięki dzisiejszemu porozumieniu banki będą miały mniej kredytów zagrożonych w swoich bilansach, co powinno poprawić ich solidność i umożliwić im finansowanie naszych przedsiębiorstw" - oświadczył we wtorek wiceszef KE ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis.



Kredyty zagrożone (NPL) to kredyty, których kredytobiorca nie jest w stanie regularnie spłacać. W przypadku gdy płatności są przeterminowane o ponad 90 dni lub gdy oceniono, że jest mało prawdopodobne, by kredyt został spłacony, kredyt taki klasyfikuje się jako NPL (ang. non-performing loans).



Według danych przedstawionych przez KE w pierwszej połowie 2018 roku odsetek kredytów zagrożonych w europejskim sektorze bankowym w dalszym ciągu spadał i wyniósł średnio 3,4 proc., co odpowiada prawie poziomowi sprzed kryzysu. Choć od 2014 roku wartość takich problematycznych dla banków pożyczek spadła o ponad jedną trzecią, w wielu krajach sprawa wciąż jest poważna. Rozwiązanie problemu wysokich wolumenów kredytów zagrożonych jest częścią działań mających na celu ograniczenie ryzyka w europejskim sektorze bankowym.



W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR), co do którego wypracowano porozumienie, wprowadzone zostaną wspólne minimalne poziomy gwarancji dla nowo udzielanych kredytów. W przypadku gdy bank nie osiągnie obowiązującego poziomu minimalnego, zastosowanie miałyby odliczenia od jego funduszy własnych. Ma to zmniejszyć ryzyko braku wystarczających środków na pokrycie strat z tytułu przyszłych kredytów zagrożonych, a także zapobiec narastaniu takich kredytów.