UE znów obniży perspektywy wzrostu gospodarczego

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE i komisarz ds. handlu stwierdził, że nowe projekcje zapewne wskazywać na pogarszające się perspektywy gospodarcze.

Można spodziewać się pewnych rewizji w dół, tym bardziej dotyczących przyszłego roku - powiedział Dombrovskis, dodając, że mimo wszystko, wzrost pozostaje odporny.

Komisarz podkreślił, że "…prognoza inflacyjna bez wątpienia zostanie zrewidowana w górę".

Z kolei Paolo Gentiloni, unijny komisarz ds. gospodarki ostrzegł, że ryzyko rośnie, ponieważ Rosja może ograniczyć dostawy gazu do Europy. Stwierdził, że Bruksela może przyjąć szereg środków, aby zmniejszyć inflacyjną presję importu gazu, w tym pułapy cenowe, chociaż nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie.

Komisja Europejska w maju już zweryfikowała część swoich prognoz. Projekcja wzrostu gospodarczego dotycząca obszaru 19-krajów strefy euro obniżona została na 2022 r. do 2,7 proc. z 4,0 proc. oczekiwanych w lutym, zaś na rok 2023 z 2,7 do 2,3 proc. W górę poszły za to oczekiwania inflacyjne. Podczas gdy w lutym ocenianą ją na 3,5 proc. w tym roku, w maju podwyższono prognozę do 6,1 proc.

Aktualizacja majowa obejmowała pierwszą ocenę skutków wojny na Ukrainie.