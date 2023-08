Ujemne ceny elektryczności na rynku nordyckim i w Niemczech

Bardzo duża produkcja energii wiatrowej spowodowała, że na rynku nordyckim ceny prądu spadły poniżej zera. Ujemne ceny notowano także w niektórych godzinach w Niemczech, informuje Bloomberg.

Na giełdzie Nord Pool średnia cena energii na rynku nordyckim z kontraktów na następny dzień spadła do minus 4,14 EUR za 1 MWh. W Niemczech ceny energii elektrycznej z dostawą we wtorek były ujemne od południa do 17:00. Model Bloomberga pokazał, że w poniedziałek elektrownie wiatrowe wyprodukują w Niemczech 47,4 GW energii, co jest wynikiem zbliżonym do rekordu.

Agencja zwraca uwagę, że ujemne ceny energii pojawiają się na europejskich rynkach coraz częściej, co wiąże się z rozwojem elektrowni wykorzystujących OZE, a także z częstszym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych.

- Częstsze występowanie ujemnych cen energii, zauważalne w całej północnej Europie tego lata w porównaniu z minionym okresem, to generalnie wynik rosnącego udziału energetyki odnawialnej i dalszego słabnięcie popytu – powiedziała Sabrina Kernbichler, analityczka S&P Global Commodity Insights.

Analitycy HSBC Holdings ocenili, że ujemne ceny prądu powinny być częstsze bez znaczącej zmiany konsumpcji, a europejskie instalacje solarne wzrosną o jedną trzecią bijąc rekord z ubiegłego roku. To może stworzyć okazję dla konsumentów dla większego korzystania z energii.