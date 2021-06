UKE: w ubiegłym roku kurierzy dostarczyli o 45 proc. więcej przesyłek

W ub.r. operatorzy działający w segmencie kurierskim zwiększyli swoje przychody o prawie 33 proc. w stosunku do 2019; wolumen dostarczonych przez nich przesyłek wzrósł o 45 proc. - wynika z raportu o stanie rynku pocztowego w 2020 r. opublikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W raporcie zaznaczono, że ubiegły rok, który upłynął pod znakiem pandemii, był trudny dla szeregu branż i całej gospodarki. Jednak dla polskiego rynku usług pocztowych, a zwłaszcza dla najważniejszego na nim segmentu przesyłek kurierskich, był pod względem wzrostu wolumenu dostarczonych przesyłek kurierskich i osiągniętych przez operatorów przychodów rokiem boomu nienotowanego od chwili liberalizacji rynku, czyli od 2013 r.

Operatorzy pocztowi zrealizowali w 2020 r. na rynku krajowym i zagranicznym 637 mln sztuk przesyłek kurierskich, co przełożyło się na 6,8 mld zł przychodu, o niemal 1,7 mld zł więcej w stosunku do 2019 r. Jest to prawie 33-proc. tempo wzrostu. Wolumen dostarczonych przesyłek zwiększył się o 196 mln sztuk w stosunku do 2019 r., co oznacza 45-proc. tempo wzrostu.

Jak wskazano, operatorzy pocztowi sprawnie i dynamicznie dostosowali się do pandemicznych wymogów i restrykcji, wdrażając lub rozwijając na szerszą skalę procesy dostaw do punktów poza adresem zamieszkania odbiorcy, bezkontaktowych dostaw pod drzwi, bezdotykowego potwierdzania odbioru czy bezdotykowej płatności przy odbiorze. Sprzyjał temu fakt, że już przed pandemią Polska była rynkiem o bardzo rozwiniętej sieci punktów odbioru nawet na tle wyżej rozwiniętych państw Europy - zauważono.

"Analitycy spodziewają się, że rynek e-commerce przez najbliższe lata będzie nadal rósł w tempie dwucyfrowym. Dalsze inwestycje w sieci punktów odbioru zapowiadają niemal wszyscy najwięksi gracze i jeżeli potwierdzą się prognozy wzrostu wartości polskiego rynku e-commerce, to wolumen przesyłek kurierskich w ciągu najbliższych kilku lat może wzrosnąć nawet do wartości rzędu 750 mln przesyłek rocznie" - napisano.

Przesyłki kurierskie stanowiły w 2020 r. 34 proc. całego wolumenu usług pocztowych na rynku i 59 proc. jego wartości. Działalność kurierską prowadziło 89 operatorów. Duża konkurencja i dynamiczny wzrost rynku e-commerce wywołują jednak presję cenową i przekładają się na postępujący spadek średniego przychodu z przesyłki kurierskiej - stwierdzono.

W ubiegłym roku kontynuowany był trend spadkowy wolumenu przesyłek listowych, na co dodatkowy wpływ miały ograniczenia spowodowane lockdownem, w tym ograniczenia w dostępności placówek pocztowych i ogólne zmniejszenie aktywności społeczno-gospodarczej.