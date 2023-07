Ukraina obniżyła stopy procentowe. To pierwsza taka sytuacja od początku wojny

Bank centralny Ukrainy obniżył w czwartek główną stopę procentową do 22 proc., ogłaszając pierwszą obniżkę stóp w czasie wojny. Ma to pomóc w ożywieniu gospodarczym Ukrainy – podaje agencja Reuters.

Igor Kralj / PIXSELL / Forum

Ekonomiści i analitycy spodziewali się obniżki z 25 proc. ustalonej w czerwcu 2022 r., ponieważ inflacja spowolniła szybciej niż oczekiwano w tym roku.

Prezes Banku Centralnego Andrij Pyshnyi powiedział, że gospodarka Ukrainy okazała się odporna na nowe wyzwania, jakie stawia inwazja na pełną skalę rozpoczęta przez Rosję w lutym ubiegłego roku.

Przekazał, że skłoniło to bank centralny do poprawy prognozy wzrostu produktu krajowego brutto do 2,9 proc. w tym roku z poprzedniego celu wynoszącego 2 proc.

Bank centralny poprawił również swoją prognozę spowolnienia inflacji do 10,6 proc. w tym roku z poprzedniej prognozy na poziomie 14,8 proc.