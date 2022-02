Ukraińcy i polscy kierowcy dostaną po 30 tys. zezwoleń drogowych

Do końca sierpnia krajowi i ukraińscy przewoźnicy otrzymają po 20 tys. pozwoleń tranzytowych, a w listopadzie kolejne 10 tys. sztuk.

Polskie i ukraińskie władze próbują rozwiązać problemy transportowe na naszej granicy. Niedawno udało się uzgodnić odblokowanie przez Ukrainę przewozów tranzytowych na kolejowym Jedwabnym Szlaku. Ukraińcy godzili się też opuszczać szlabany dla przewozu produktów do Polski w wagonach tamtejszych kolei. Wówczas z nieoficjalnych informacji wynikało, że w zamian za odblokowanie torów, Ukraińcy liczą na zwiększenie zezwoleń na przewozy drogowe do Europy. Niegdyś otrzymywali ich ok. 200 tys. sztuk rocznie, a kilka lat temu Polska obcięła limit do 160 tys. sztuk.

Z komunikatu Ministerstwa Infrastruktury wynika, że podczas spotkania z przedstawicielami władz transportowych Ukrainy ustalono, że do końca sierpnia 2022 r. będzie przyznane 20 tys. sztuk dodatkowych zezwoleń tranzytowych dla ukraińskich i polskich przewoźników. Zostanie także opracowany wspólny plan działań w celu poprawy efektywności przekraczania międzynarodowych drogowych przejść granicznych. Ma być uzgodniony najpóźniej do końca lutego tego roku. Porozumienie w sprawie planu otworzy drogę do przyznania kolejnych zezwoleń. W listopadzie krajowe i ukraińskie firmy mają dostać po 10 tys. sztuk nowych pozwoleń. W sumie więc będą mieć po 30 tys. zezwoleń tranzytowych więcej. Z informacji „PB” wynika, że Ukraińcy liczyli na więcej, po rozmowach z Polakami zakładali otrzymanie nawet 40 tys. brakujących im zezwoleń.

