ULC: ponad 5,7 mln pasażerów obsłużyły polskie lotniska w I kwartale br.

"W pierwszym kwartale 2022 roku, mimo odnotowanej wówczas największej fali zachorowań na COVID-19, dało się zaobserwować wyraźną poprawę ruchu w stosunku do bardzo trudnego pierwszego kwartału 2021 roku. Wynikało to przede wszystkim z postępu programu szczepień i znoszenia lub łagodzenia ograniczeń dla lotnictwa w Polsce i innych krajach" - podał w informacji Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Z danych ULC wynika, że w pierwszym kwartale 2022 roku polskie lotniska obsłużyły ponad 5,7 mln pasażerów - to 440-proc. wzrost do analogicznego okresu 2021 roku i 29-proc. spadek wobec 2019 roku.

Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów obsłużyły: Lotnisko Chopina w Warszawie: 2 mln pasażerów (+1,4 mln do 2021 r. i -1,7 mln do 2019), Port Lotniczy Kraków-Balice: 1,2 mln pasażerów +1,1 tys. do 2021 i -435 tys. do 2019) oraz Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy: 0,6 mln pasażerów (+523 tys. do 2021 i -372 tys. do 2019).

Najwięcej pasażerów przewieźli w tym czasie: Ryanair: 2,1 mln (+2 mln do 2021 i -517 tys. do 2019), PLL LOT: 1,2 mln osób (+850 tys. do 2021 i -1,2 mln do 2019), Wizz Air: 1,1 mln podróżnych (-876 tys. do 2021 i -636 tys. do 2019).

ULC podał, że na trasach międzynarodowych w tym czasie przewieziono 5,3 mln pasażerów. To wzrost o 480 proc. w porównaniu z 2021 rokiem i spadek o 38 proc. wobec 2019 roku.

Z międzynarodowych przewozów regularnych skorzystało 4,9 mln pasażerów; oznacza to wzrost o 4,1 mln do 2021 roku i spadek o 3,2 mln wobec 2019 r. W ruchu czarterowym obsłużono 378 tys. pasażerów - o 247 tys. więcej do 2021 r. i 34 tys. mniej niż w 2019 r. Najwięcej pasażerów przewiozły: Ryanair (2,1 mln), Wizz Air (1,1 mln) i PLL LOT (887 tys.).

W ruchu krajowym obsłużono 420 tys. pasażerów; to wzrost o 188 proc. do 2021 r. i 51-proc. spadek w stosunku do 2019 r. Najwięcej podróżnych skorzystało z PLL LOT (360 tys.) i Ryanair (60 tys.).

W ruchu regularnym przewieziono łącznie 5,3 mln pasażerów (+476 proc. do 2021 i -41 proc. do 2019). Najwięcej osób podróżowało do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch.

Jeśli chodzi o ruch czarterowy, najwięcej turystów podróżowało do Egiptu, Hiszpanii i Dominikany. Wśród lotnisk najwięcej pasażerów czarterowych obsłużono na lotniskach: Port Lotniczy Katowice (145 tys.), Lotnisko Chopina w Warszawie (139 tys.) i Port Lotniczy Poznań-Ławica (41 tys.). Spośród przewoźników lotniczych najwięcej podróżnych przewieźli: Enter Air (128 tys.), Smartwings (97 tys.) oraz PLL LOT (95 tys.).