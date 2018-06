Ultimate Games jutro na NewConnect, a w przyszłym roku na GPW

W piątek 15 na NewConnect zadebiutuje Ultimate Games, producent i wydawca gier, specjalizujący się w popularnych symulatorach wędkarstwa. Spółka w przyszłym roku planuje przenieść się na główny parkiet GPW.

Ultimate Games to producent i wydawca m.in. gry Ultimate Fishing Simulator, która w dniu premiery (jako gra w tzw. early access) na PC znalazła się na szóstym miejscu wśród globalnych bestselerów platformy STEAM, Ultimate Fishing Simulator w wersji na urządzenia mobilne na platformie Google Play znajdował się wielokrotnie wśród 10 najlepszych gier z kategorii symulacje. Największym akcjonariuszem spółki z 48 proc. udziałem jest giełdowy PlayWay.

W 2017 roku Ultimate Games miało 1,3 mln zł przychodów i 0,4 mln zł zysku netto. Według szacunkowych danych w I kw. 2018 r. spółka osiągnęła 0,7 mn zł przychodów netto i 0,22 mln zł zysku.

Ultimate Games niedawno podpisałi umowę z Discovery Channel na grę Deadliest Catch: The Game i liczy na sprzedaż co najmniej tak dobrą jak w przypadku Gold Rush: The Game, czyli minimum 200 tys. kopii. Premiera tytułu planowana jest na 2019 rok. Firma pracuje też nad ponad 20 produkcjami na różne platformy (tj. mobile, PC, Switch, PS, Xbox), które zostaną wydane w latach 2018 - 2020. Najbardziej oczekiwane premiery to: Pro Fishing 2018 (wersja free to play na PC - premiera latem 2018), Crash of Tanks (wrzesień 2018), Priest (symulator księdza egzorcysty - 2019), Summer Boat (2019), Ultimate Fishing Simulator Mobile 2019 (premiera pierwszy kwartał 2019) oraz Ultimate Fishing Simulator na konsole: Nintendo Switch, PS, Xbox (premiera 2019).