Umiarkowane wzrosty indeksów GPW

Za wyjątkiem sWIG80 krajowe indeksy zakończyły poniedziałkową sesję giełdową na lekkim plusie. W WIG20 w górę ciągnęły banki i górnictwo w tym JSW, które rosło po rekomendacji, a indeksowi ciążył sektor paliwowy i dwucyfrowy spadek Mercatora. Relatywnie mocniejsze były średnie spółki, które po raz kolejny poprawiły 14-letni szczyt.

"Spokojna sesja jak na początek tygodnia. Rano na rynkach panowały nieco gorsze nastroje - Azja reagowała na dane z Chin, w tym o PKB, które były nieco poniżej oczekiwań. Z drugiej strony inwestorzy zwracali uwagę na rosnące ceny surowców energetycznych, przez co pojawiały się wskazania na scenariusz stagflacji. To nie był jednak bardzo wiążący temat, gdyż po początkowym spadkowym otwarciu indeksy w USA wyszły na zero" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.